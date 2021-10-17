Виктор Ляшко, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n161708-besprecedentnoe-kolichestvo-vakciny-ot-grippa-mogut-zavesti-v-ukrainu-lyashko.html

Ракурс

В Украину могут завезти беспрецедентное количество вакцин против гриппа.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в интервью «Радіо Свобода».

По словам Ляшко, национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендует в этом эпидсезоне вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни COVID-19.

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины против гриппа на территорию нашего государства. У нас никогда такого не было. Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти, — отметил он.

Ляшко отметил, что по исследованиям, проведенным в других странах, во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

И на это ряд факторов влияли, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа, — отметил министр.

Ранее в Минздраве заявляли, что в эпидсезоне 2021−2022 годов ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2, которые были в прошлом году.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech хотят получить разрешение на вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 12 лет. Соответствующий запрос уже подан в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Источник: «Радіо Свобода»