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Карантин в Україні – 900 бригад проводитимуть рейди. Фото: Ракурс

Карантин в Україні — 900 бригад проводитимуть рейди

16 жов 2021, 17:56
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Карантин в Україні посилили через швидке поширення коронавірусу та відсутність щеплення у багатьох українців. За дотриманням карантинних норм слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) анонсували нові рейди та перевірки. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про створення 900 бригад. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Деякі українці думають, що можуть собі дозволити не дотримуватися карантину. Для цього і працюватимуть рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності, — наголосив міністр.

Він додав, що з порушниками вестимуть «роз'яснювальну роботу», також для них передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


У «червону» зону потрапили:

  • Запорізька область;
  • Одеська область;
  • Донецька область;
  • Дніпровська область.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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