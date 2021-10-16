Карантин в Україні — 900 бригад проводитимуть рейдиhttps://racurs.ua/ua/n161700-karantyn-v-ukrayini-900-brygad-provodytymut-reydy.htmlРакурс
Карантин в Україні посилили через швидке поширення коронавірусу та відсутність щеплення у багатьох українців. За дотриманням карантинних норм слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади.
У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) анонсували нові рейди та перевірки. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про створення 900 бригад. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».
Деякі українці думають, що можуть собі дозволити не дотримуватися карантину. Для цього і працюватимуть рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності, — наголосив міністр.
Він додав, що з порушниками вестимуть «роз'яснювальну роботу», також для них передбачена адміністративна відповідальність.
Нагадаємо, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У «червону» зону потрапили:
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Донецька область;
- Дніпровська область.
Джерело: «Радіо Свобода»