Карантин в Україні – 900 бригад проводитимуть рейди. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161700-karantyn-v-ukrayini-900-brygad-provodytymut-reydy.html

Ракурс

Карантин в Україні посилили через швидке поширення коронавірусу та відсутність щеплення у багатьох українців. За дотриманням карантинних норм слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) анонсували нові рейди та перевірки. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про створення 900 бригад. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Деякі українці думають, що можуть собі дозволити не дотримуватися карантину. Для цього і працюватимуть рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності, — наголосив міністр.

Він додав, що з порушниками вестимуть «роз'яснювальну роботу», також для них передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «червону» зону потрапили:

Запорізька область;

Одеська область;

Донецька область;

Дніпровська область.

Джерело: «Радіо Свобода»