Карантин в Украине – 900 бригад будут проводить рейды. Фото:Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине усилили из-за быстрого распространения коронавируса и отсутствия прививок у многих украинцев. За соблюдением карантинных норм будут следить специально созданные мобильные бригады.

В Министерстве здравоохранения анонсировали новые рейды и проверки. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о создании 900 бригад. Об этом он сообщил в интервью изданию «Радіо Свобода».

Некоторые украинцы думают, что могут себе позволить не соблюдать карантин. Для этого и будут работать рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности, — подчеркнул министр.

Он добавил, что с нарушителями будут вести «разъяснительную работу», также для них предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что карантин в Украине усилили в четырех регионах во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красную» зону попали:

Запорожская область;

Одесская область;

Донецкая область;

Днепровская область.

Источник:«Радіо Свобода»