З орбіти повернувся російський «кіноекіпаж», фото: «Первый канал»

https://racurs.ua/ua/n161710-pershyy-v-istoriyi-kinoekipaj-rosiyskyh-kosmonavtiv-povernuvsya-na-zemlu-video.html

Ракурс

На Землю повернувся перший в історії «кіноекіпаж» космонавтів, відправлений на МКС Росією на початку жовтня.

Спусковий апарат пілотованого корабля «Союз МС-18» сьогодні, 17 жовтня, приземлився в Казахстані. Про це повідомляється на сайті «Роскосмосу».

До складу «кіноекіпажу» входили:

актриса Юлія Пересільд;

режисер Клим Шипенко.

У космос вони полетіли разом із професійним космонавтом Антоном Шкаплеровим, а повернулися з космонавтом Олегом Новицьким.

На МКС вперше відбувалися зйомки художнього фільму — космічної драми під робочою назвою «Виклик». Це кінострічка розповідатиме історію про дівчину-лікаря, яка летить на орбіту, щоб врятувати космонавта.

За задумом організаторів проекту, він має стати наочним свідченням того, що польоти в космос поступово стають доступними не лише для професіоналів.

На Землі «кіноекіпаж» очікувала пошуково-рятувальна група, до складу якої входили:

200 військових;

12 вертольотів Мі-8МТВ5−1;

три літаки Ан-12 і Ан-26;

близько 20 одиниць спецтехніки, зокрема п’ять пошуково-евакуаційних машин-амфібій.

«Союз МС-18» приземлився за 148 км на південний схід від казахстанського міста Жезказган.

Варто зазначити, що перебування екіпажу на МКС не обійшлося без труднощів — 15 жовтня під час тестування роботи «Союз МС-18» двигуни вплинули на орієнтацію станції. На її відновлення пішло близько 30 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса здійснив політ у космос 90-річний голлівудський актор Вільям Шатнер, відомий передусім як виконавець роль капітана Джеймса Кірка з популярного фантастичного серіалу 1960-х років «Зоряний шлях».