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З орбіти повернувся російський «кіноекіпаж», фото: «Первый канал»
Перший в історії «кіноекіпаж» російських космонавтів повернувся на Землю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161710-pershyy-v-istoriyi-kinoekipaj-rosiyskyh-kosmonavtiv-povernuvsya-na-zemlu-video.htmlРакурс
На Землю повернувся перший в історії «кіноекіпаж» космонавтів, відправлений на МКС Росією на початку жовтня.
Спусковий апарат пілотованого корабля «Союз МС-18» сьогодні, 17 жовтня, приземлився в Казахстані. Про це повідомляється на сайті «Роскосмосу».
До складу «кіноекіпажу» входили:
- актриса Юлія Пересільд;
- режисер Клим Шипенко.
У космос вони полетіли разом із професійним космонавтом Антоном Шкаплеровим, а повернулися з космонавтом Олегом Новицьким.
На МКС вперше відбувалися зйомки художнього фільму — космічної драми під робочою назвою «Виклик». Це кінострічка розповідатиме історію про дівчину-лікаря, яка летить на орбіту, щоб врятувати космонавта.
За задумом організаторів проекту, він має стати наочним свідченням того, що польоти в космос поступово стають доступними не лише для професіоналів.
На Землі «кіноекіпаж» очікувала пошуково-рятувальна група, до складу якої входили:
- 200 військових;
- 12 вертольотів Мі-8МТВ5−1;
- три літаки Ан-12 і Ан-26;
- близько 20 одиниць спецтехніки, зокрема п’ять пошуково-евакуаційних машин-амфібій.
«Союз МС-18» приземлився за 148 км на південний схід від казахстанського міста Жезказган.
Варто зазначити, що перебування екіпажу на МКС не обійшлося без труднощів — 15 жовтня під час тестування роботи «Союз МС-18» двигуни вплинули на орієнтацію станції. На її відновлення пішло близько 30 хвилин.
Нагадаємо, нещодавно на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса здійснив політ у космос 90-річний голлівудський актор Вільям Шатнер, відомий передусім як виконавець роль капітана Джеймса Кірка з популярного фантастичного серіалу 1960-х років «Зоряний шлях».
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