У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161711-odna-vakcyna-proty-koronavirusu-moje-zahystyty-vid-inshyh-koronavirusiv-ucheni.html

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Вакцини від певного коронавірусу та попередні коронавірусні хвороби можуть забезпечити широкий імунітет проти інших подібних коронавірусів.

Таким чином, можуть бути створені більш універсальні вакцини вакцин проти коронавірусу, які можуть виявитися корисними в умовах майбутньої епідемії. Про це свідчать результати дослідження учених з Північно-Західного університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

Існують три основні сімейства коронавірусів, що викликають захворювання у людей:

сарбековіруси, які включають штам SARS-CoV-1, відповідальний за спалах так званої «атипової пневмонії» у 2003 році, а також SARS-CoV-2, відповідальний за пандемію COVID-19;

ембековіруси, що включають OC43, який часто є причиною звичайної застуди;

мербековіруси, які включають вірус, відповідальним за близькосхідний респіраторний синдром (MERS), про котрий вперше повідомили в 2012 році.

Експерименти на мишах показали, що:

плазма людей, вакцинованих проти SARS-CoV-2, виробляла антитіла, які були перехресно реактивними (забезпечували захист) проти SARS-CoV-1 і поширеного коронавірусу застуди (OC43);

миші, імунізовані вакциною від SARS-CoV-1, розробленою в 2004 році, давали імунну відповідь, яка захищала їх від інтраназального впливу SARS-CoV-2;

попередні коронавірусні інфекції можуть захистити від подальшого інфікування іншими коронавірусами.

Водночас миші, які були імунізовані вакцинами проти COVID-19 і пізніше зазнали зараження коронавірусом звичайної застуди (HCoV-OC43, що відрізняється від штаму ГРВІ), були частково захищені від застуди, але захист виявився набагато менш надійним.

Причина, на думку вчених, полягає в тому, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 генетично схожі — як двоюрідні брати один на одного — в той час як коронавірус застуди більш відрізняється від SARS-CoV-2.

Поки коронавірус пов’язаний більш ніж на 70%, миші були захищені, — зазначають дослідники. — Якби вони були піддані впливу зовсім іншої родини коронавірусів, вакцини могли б забезпечити менший захист.



Враховуючи, наскільки кожна родина коронавірусу відрізняється, скоріше за все універсальної вакцини від усіх коронавірусів створити не вдасться, наголошують учені. Проте можуть бути створені вакцини для кожної родини коронавірусу (сарбековірусів, ембековірусів та мербековірусів).

Джерело: EurekAlert