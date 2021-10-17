На Гаїті сталося масове викрадення християнських місіонерів

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На Гаїті членами банди у столиці країни Порт-о-Пренсі були викрадені близько 17 християнських місіонерів та членів їхніх сімей.

За словами місцевих правоохоронців, викрадення сталося, коли вони покидали сирітський притулок, повідомляє The New York Times.

Деталі щодо викрадення залишаються неясними. За словами представників місцевої влади, місіонери були викрадені з автобуса, що прямував в аеропорт, щоб висадити деяких членів групи і продовжити шлях в інший пункт призначення на Гаїті.

Гаїті вже багато років перебуває в стані політичних потрясінь, і викрадення людей там трапляються не вперше. Проте навіть у звиклій до беззаконня країні викрадення такої великої групи американців шокувало чиновників своєю нахабністю.

У Порт-о-Пренс спостерігається сплеск насильства. За деякими оцінками, банди тепер контролюють приблизно половину міста.

Так, у нещодавно банди обстріляли шкільний автобус в Порт-о-Пренсі, поранивши щонайменше п’ять осіб, серед них і школярів, а також захопили інший громадський автобус.

Політичні заворушення в країні ще більше посилилися після того, як в липні в своєму будинку був убитий президент країни Жовенель Моїз. Це вбивство досі не розкрите.

Боротьба за владу в країни триває вже кілька місяців, причому чиновники звинувачують один одного в участі в змові з метою вбивства президента.

Викрадення американських місіонерів відбулося всього через день після того, як 15 жовтня Рада Безпеки ООН одноголосно продовжила свою місію в Гаїті на дев’ять місяців. Зазначається, що багато гаїтян закликають США направити війська для стабілізації ситуації, але адміністрація Байдена наразі не має намірів ухвалювати таке рішення.

Джерело The New York Times