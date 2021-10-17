На території Одеського НПЗ горіла сірка, фото: ДСНС

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На Одещині на території недіючого підприємства — Одеського нафтопереробного заводу, сталася пожежа.

Відбулося займання сірки на складі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про їдкий дим, що надходить з території підприємства, надійшло до рятувальників о 14.11 16 жовтня. Виявилося, що в складському приміщенні підприємства розташовувався осередок загоряння сірки.

Пожежу оперативно ліквідували на початковій стадії, не допустивши її розповсюдження на всю площу хімічної речовини (загалом 400 кв. м).

«Пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації пожежі залучались автоматично за підвищеним номером виклику», — зазначають у ДСНС.

Ймовірно, причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановленими особами.

Одеський НПЗ, який тоді належав російській компанії «Лукойл», був зупинений у 2010 році у зв’язку з економічною ситуацією, що склалася на ринку нафтопродуктів України, а також із зміною схеми поставок нафти.

У 2017 році завод був конфіскований на користь держави.