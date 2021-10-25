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Ракурс
На Банковій шукають показаний Байдену план реформ. Фото: president.gov.ua

На Банковій шукають показаний Байдену план реформ, кивають на Шмигаля (ДОКУМЕНТ)

25 жов 2021, 13:36
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Презентований президентом України Володимиром Зеленським План трансформації України не можуть знайти у владних кабінетах.

Документ щодо українських реформ, який Зеленський презентував під час візиту до Сполучених Штатів Америки, хочуть на власні очі побачити в партії «Європейська солідарність». Про це 25 жовтня повідомила народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, її політсила зверталася до Міністерства економіки та уряду з проханням показати цей документ. Там відповіли, що такого плану в Кабміні «ніхто не бачив в очі». А на Банковій заявили, що «там теж немає плану, але є доручення Кабінету міністрів допрацювати напрацювання».

Що ж все ж таки «презентував» в Штатах Зеленський? Що нашкрябали на коліні під час трансатлантичного перельоту і видали за «План трансформації»? І, може, ця таємна чернетка є в РНБО? — дивується Геращенко.


Документ: Ірина Геращенко в Facebook

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у межах візиту до США презентував План трансформації України, який стосується, зокрема, перетворень у військовій та економічній сферах. Глава держави тоді заявляв, що документ окреслює бачення розбудови країни на найближчі роки, як безпекового форпосту та агрохабу. Також у плані вказуються понад 80 проектів на загальну суму 277 млн дол.

Джерело: Ракурс


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