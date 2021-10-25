В Україні у розпалі кампанія вакцинації від коронавірусу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162097-biyky-ta-dovjelezni-chergy-v-ukrayini-ajiotaj-dovkola-scheplen-video.html

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В Україні у розпалі кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Після переходу низки регіонів у «червону» карантинну зону та очікування щодо швидкого поповнення цього переліку іншими областями, біля пунктів вакцинації виник ажіотаж.

В результаті у низці центрів вакцинації спостерігаються багатогодинні черги. Так, у наразі «помаранчевому» Луцьку сьогодні, 25 жовтня, у черзі на вакцинацію біля поліклініки № 2 зібралися десятки, якщо не сотні людей. Про це йдеться в сюжеті «Громадського інтерактивного телебачення».

Зазначається, що масово вакцинуватися жителі міста кинулися після 21 жовтня, відколи почали діяти додаткові карантинні обмеження.

Медики у поліклініці запевняють, що вакцин вистачає, охочі вакцинуватися віддають перевагу препаратам CoronaVac та Pfizer. За день у цьому медзакладі вакцинують понад 500 людей.

В Одесі в одній з черг на вакцинацію навіть виникла бійка, відео якої потрапило у мережу.

Нагадаємо, у МОЗ запевняють, що серед госпіталізованих із діагнозом COVID-19 95% є невакцинованими.