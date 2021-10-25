Переводимо годинники — чому влада досі не закрила питання. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n162096-perevodymo-godynnyky-chomu-vlada-dosi-ne-zakryla-pytannya.html

Ракурс

Перехід на зимовий час в Україні в 2021 році пройде в останню неділю жовтня. Українці 31 жовтня о 4.00 повинні будуть перевести годинник на одну годину назад.

Таким чином доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Верховна Рада у березні 2021 року відправила на доопрацювання в комітет законопроект № 4201 «Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонне переведення годинників та залишити в Україні зимовий час.

Автори законопроекту № 4201 пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Однак голосування за цей документ 19 березня провалили й пропозицію відправили на доопрацювання.

Перехід на єдиний час пояснювали тим, що на окупованих територіях України час відрізняється від київського на годину — там встановлено російський час. Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада повернеться до дискусії про переведення годинників пізніше.

62 країни світу продовжують традицію переходу на літній і зимовий час, серед них Німеччина, Бельгія, Іран, Куба, Велика Британія та Мексика.

У 2019 році Євросоюз постановив скасовувати процедуру часового переходу, але питання остаточно не вирішили через пандемію коронавірусу. Низка країн ЄС уже відійшли від цієї норми.