Історичний закон про захист тварин готуються ухвалити у Франції

Закон про захист тварин готуються ухвалити у Франції. Фото: УП

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Закон про захист тварин готуються ухвалити у Франції — представники обох палат парламенту домовилися підтримати цей документ під час голосування.

Новий закон передбачає введення заборони на продаж собак і кішок в зоомагазинах з 1 січня 2024 року та заборону на використання диких тварин у цирках. Законодавці впевнені, що це дозволить людям не робити імпульсивних покупок. За різними оцінками у Франції від 10 до 12 млн бездомних кішок. Про це пише видання Le Monde.

Собак та кішок, як і раніше, можна буде взяти в притулках, а також придбати на спеціалізованих сайтах, чия робота буде жорсткіше контролюватися. Після покупки необхідно буде отримати спеціальний сертифікат, за яким господар зможе забрати тварину, але не раніше, ніж за тиждень. Автори ініціативи зазначають, що цей тимчасовий «карантин» повинен відсіяти частину тих, хто імпульсивно приймає і швидко змінює рішення. Поштою живих тварин теж заборонять переправляти.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами посилять. Зараз у Франції покарання передбачає до двох років в’язниці та до 30 тис. євро штрафу. Пропонується посилити покарання до п’яти років в’язниці і до 75 тис. євро штрафу.

Через сім років після набрання чинності закону в цирках заборонять використовувати диких тварин. Дресирування вовків і ведмедів потрапить під заборону через два роки. Через п’ять років після початку дії закону буде заборонено тримати дельфінів та інших китоподібних в дельфінаріях.

Нагадаємо, в Римі зафіксували стадо диких кабанів. Комунальні служби заявили, що тварини «повністю урбанізовані» і «жодним чином не бояться» пішоходів або інтенсивного руху транспорту. Натомість мешканці Риму жаліються, що їм стало страшно вигулювати собак, бо на вулицях бродять групи вепрів.

Джерело: Le Monde