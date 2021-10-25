Погода в листопаді – синоптики оновили прогноз. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n162094-pogoda-v-lystopadi-synoptyky-onovyly-prognoz.html

Ракурс

Прогноз погоди на листопад 2021 року оновили синоптики. Середня місячна температура буде близькою до норми — 1−7° тепла.

Місячна кількість опадів очікується 31−61 мм, в гірських районах 64−96 мм, що в межах норми. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура складає 0−4°, на Закарпатті та півдні країни місцями 5−9° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 15−24° морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями 25−31° морозу. На півдні Криму та Одещини 8−13° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря — 16−24° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25−29°.

Середня місячна кількість опадів складає 35−63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70−108 мм (на високогір’ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29−34 мм.

Нагадаємо, вчені оновили прогноз магнітних бур на листопад. Протягом усього місяця Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже 2 листопада.