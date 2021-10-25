Гігантський арсенал зброї виявили на Донеччині. Фото: ДБР

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Ракурс

Великий арсенал зброї та боєприпасів виявили у селі Тоненьке Донецької області.

Зловмисники незаконно облаштували схованку на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Національної поліції з Дніпропетровської області. Необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси виявили працівники ДБР. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу. З складу вилучили 89 пострілів до гранатометів, 178 реактивних протитанкових гранат, 336 ручних гранат різних модифікацій та 329 запалів. Крім того, вилучено майже 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін та димові шашки.

Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Шукають осіб, які облаштували схованку зі зброєю. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою на кордоні з Білоруссю. Схованку облаштували в лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.