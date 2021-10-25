Крадіїв в Одесі суддя зобов’язав прочитати класиків - Шевченка, Твена і Лондона

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Суддя Малиновського районного суду Одеси засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати твори класиків.

Йдеться про «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» від Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».

Вирок оголошено в Одесі 20 жовтня у справі про крадіжку з авто на штрафмайданчику.

Двоє юнаків 6 січня 2021 року вночі обчистили кілька машин і викрали автомагнітоли, динаміки та інші предмети.

«Спалилися» крадії на тому, що увімкнули ліхтарик. Світло побачила охорона. Зловмисники кинули на місці злочину рюкзаки, в яких були їхні документи. Коли повернулися, їх упіймала поліція.

Одному з хлопців 23, іншому — 19 років. Вони раніше не судимі.

Один виріс в інтернаті без батьків. Поблизу Одеси ремонтував будинок, який йому виділила влада для проживання.

Інший влітку цього року одружився і став батьком, працював різноробочим. Він також виріс без батька ще з трьома молодшими братами.

Суд кваліфікував їхні дії за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у сховище) КК України.

Суддя Гарський, ухвалюючи рішення, нагадав слова російського письменика Федора Достоєвського про те, що «перестати читати книги — означає перестати мислити», а «читання певних, визначених судом творів для обвинувачених буде стимулом для мислення і пізнання світу у вимірі без вчинення суспільно шкідливих дій».

Відзначимо, що твори, які суд визначив для обов’язкового прочитання обвинуваченими, входять у перелік дитячої літератури (уроків зарубіжної літератури 5 класу).