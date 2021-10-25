Воров в Одессе судья обязал прочитать классиков - Шевченко, Твена и Лондона

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Судья Малиновского районного суда Одессы приговорил обвиненных в краже до одного года условно и обязал их прочитать произведения классиков детской литературы.

Речь идет о таких сочинениях: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» от Марка Твена, «Белый клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…».

Приговор объявлен в Одессе 20 октября в деле о краже из авто на штрафплощадке.

Двое юношей 6 января 2021 года ночью обчистили несколько машин и похитили автомагнитолы, динамики и другие предметы.

«Спалились» воры на том, что включили фонарик. Свет увидела охрана. Злоумышленники бросили на месте преступления рюкзаки, в которых были их документы. Когда вернулись за ними, их поймала полиция.

Одному из парней 23, другому — 19 лет. Они ранее не было проблем с законом.

Один вырос в интернате без родителей. Вблизи Одессы ремонтировал дом, который ему виделила власть для проживания.

Другой летом этого года женился и стал отцом, работал разнорабочим. Он также вырос без отца еще с тремя младшими братьями.

Суд квалифицировал их действия по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище) УК Украины.

Судья Гарский, принимая решение, напомнил слова российского письменика Федора Достоевского о том, что «если перестать читать книги — значит перестать мыслить», а «чтение определенных судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира в измерении без совершения общественно вредных действий».

Отметим, что произведения, которые суд определил для обязательного прочтения обвиняемыми, входят в список детской литературы (уроков зарубежной литературы 5 класса).