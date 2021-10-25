Неожиданное карантинное ограничение могут ввести в Киеве

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n162091-neojidannoe-karantinnoe-ogranichenie-mogut-vvesti-v-kieve.html

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В Киеве в случае попадания города в «красную» карантинную зону могут ввести неожиданное ограничение, касающееся несовершеннолетних.

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, могут запретить посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 или ковид-сертификат. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что такие ограничения предусмотрены перечнем противоэпидемических ограничений, которые будут введены в столице в случае перехода в «красную зону», утвержденным Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Также в «красном» Киеве запретят:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования;

пребывания в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м;

перевозки пассажиров общественным транспортом в количестве, большем, чем предусмотрено технической характеристикой этих транспортных средств;

работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Также предусмотрен запрет на работу ряда учреждений, кроме случаев, когда у всех посетителей и работников имеються негативные ПЦР-тесты сроком действия 72 часа или COVID-сертификаты:

заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос;

хостелов;

посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования.

За прошедшие сутки, 25 октября, в Киеве зафиксировано 546 подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 74 больных коронавирусом, еще 229 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.