Показатели уровня COVID-госпитализаций превышены в 18 областях и Киеве. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

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Критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 24 октября соответствуют лишь четыре области.

«Желтыми» остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Еще 15 регионов соответствуют «оранжевой» зоне. Это — Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Критериям «красной» зоны соответствуют показатели Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.

Уровень госпитализации пациентов с «ковидом» превышен в 18 областях и в Киеве. Норма загруженности кислородных COVID-коек при норме до 65% превышена в 11 областях.

Напомним, с 26 октября «красную» зону карантина пополняют Ровенская и Николаевская области. Завтра в этих регионах запретят работу ресторанов, кафе и других заведений общественного питания — они смогут работать только на вынос и в режиме доставки. Не будут работать все развлекательные заведения, в том числе кинотеатры и ТРЦ. Запрещена работа музеев, театров и других учреждений культуры, непродовольственных магазинов и рынков, бассейнов, фитнес-центров и спортзалов.

Школы и другие учебные заведения не будут работать. Исключения составляют лишь 1−4 классы школ, детские сады и учебные заведения, в которых все 100% сотрудников имеют зеленые COVID-сертификаты или могут оказать негативный ПЦР-тест (действует 72 часа) или подтверждение о выздоровлении от коронавируса.

В «красной» зоне запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Не работают хостелы, гостиницы и другие заведения, которые предоставляют услуги по размещению.