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У Зеленского объявили о конце России в случае нападения на Украину
У Зеленского объявили о конце России в случае нападения на Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162077-u-zelenskogo-obyavili-o-konce-rossii-v-sluchae-napadeniya-na-ukrainu-video.htmlРакурс
Спикер делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил: Россия «доиграется» до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву.
Так Арестович отреагировал на слова Путина о том, что в Украине якобы построят базы НАТО и «направят ракеты на Москву».
Он отметил, что Украина работает над ракетной программой, а украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут бить по Москве.
Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты давно направлены на Киев, — сказал Арестович.
Он назвал это паритетными действиями в ответ на политику РФ в интервью телеканалу «Дом».
По его словам, российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации.
Арестович добавил, такая ситуация станет «абсолютно проигрышным вариантом» для России, и Москва «не может этого не понимать».
И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф. Обычный блеф, задача которого — нас напугать, заставить нас подвинуться в отношении российских «хотелок», — сказал он.
Советник Зеленского добавил, что за два года российская сторона смогла убедиться в том, что это «нереально», отметив, что лучший путь решить проблему — договариваться, используя нормандский и минский форматы.
Ранее «Ракурс» сообщал о развертывании в Украине ракетной программы на основе сотрудничества с Великобританией.
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