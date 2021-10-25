У Зеленского объявили о конце России в случае нападения на Украину

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Спикер делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил: Россия «доиграется» до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву.

Так Арестович отреагировал на слова Путина о том, что в Украине якобы построят базы НАТО и «направят ракеты на Москву».

Он отметил, что Украина работает над ракетной программой, а украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут бить по Москве.

Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты давно направлены на Киев, — сказал Арестович.

Он назвал это паритетными действиями в ответ на политику РФ в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации.

Арестович добавил, такая ситуация станет «абсолютно проигрышным вариантом» для России, и Москва «не может этого не понимать».

И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф. Обычный блеф, задача которого — нас напугать, заставить нас подвинуться в отношении российских «хотелок», — сказал он.



Советник Зеленского добавил, что за два года российская сторона смогла убедиться в том, что это «нереально», отметив, что лучший путь решить проблему — договариваться, используя нормандский и минский форматы.

Ранее «Ракурс» сообщал о развертывании в Украине ракетной программы на основе сотрудничества с Великобританией.