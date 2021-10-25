В Зеленського оголосили про кінець Росії через націлення ракет на Москву (ВІДЕО)

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Ракурс

Спікер делегації України в тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив: Росія «дограється» до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву.

Так Арестович відреагував на слова Путіна про те, що в Україні нібито побудують бази НАТО і «направлять ракети на Москву».

Він зазначив, що Україна працює над ракетною програмою, а українські ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви.

Що ж нам, бідним, робити, якщо не направляти ракети на Москву з тієї простої причини, що російські ракети давно спрямовані на Київ, — сказав Арестович.

Він назвав це паритетними діями у відповідь на політику РФ в інтерв’ю телеканалу «Дім».

За його словами, російські військові, як професіонали, чудово розуміють і підказують російському керівництву, що будь-який повномасштабний напад на Україну буде кінцем російської армії і кінцем Російської Федерації.

Арестович додав, така ситуація стане «абсолютно програшним варіантом» для Росії, і Москва «не може цього не розуміти».

І коли вони нас лякають вторгненням, розширенням, натякають на загрози — це блеф. Звичайний блеф, завдання якого — нас налякати, і змусити нас посунутися щодо російських «хотелок», — сказав він.



Радник Зеленського додав, що за два роки російська сторона змогла переконатися в тому, що це «нереально», зазначивши, що найкращий шлях вирішити проблему — домовлятися, використовуючи нормандський і мінський формати.

Раніше «Ракурс» повідомляв про розгортання в Україні ракетної програми на основі співробітництва з Великою Британією.