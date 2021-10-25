300 смертей і 4 тис. госпіталізацій - дані про коронавірус в Україні на вихідні

https://racurs.ua/ua/n162076-300-smertey-i-4-tys-gospitalizaciy-dani-pro-koronavirus-v-ukrayini-na-vyhidni.html

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Коронавірус в Україні у вихідні дні не пішов на спад. Про 14 тис. 634 нові випадки COVID-19 уранці 25 жовтня повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на 25 жовтня захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники.

Також за минулу добу в лікарні потрапили 3 тис. 912 осіб, а померли 330 громадян.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 млн 784 тис. 39 осіб, летальних випадків — 64 тис. 202.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 687), Одеській (1 тис. 262), Дніпропетровській (1 тис. 65), Житомирській (1 тис 42) і Запорізькій (1 тис. 37) областях.

У світі станом на ранок 25 жовтня зафіксовано понад 244,4 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 221,4 мільйона осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometer. Померли 4 млн 963 тис. 752.