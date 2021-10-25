Як вакцини захищають від потрапляння в лікарню, розрахували аналітики

https://racurs.ua/ua/n162075-yak-covid-vakcyny-zahyschaut-vid-gospitalizaciyi-rozrahuvaly-ukrayinski-analityky.html

Ракурс

Ефективність вакцинації для дорослого населення України розрахували аналітики.

Вони співставили дані про госпіталізації з COVID-19 в Україні і вакцинальний статус пацієнтів. Як пише на своїй сторінці у Фейсбук Євген Істрєбін, перша доза щеплення знижує ймовірність потрапляння у лікарню з коронавірусною хворобою на 46,5%. Друга доза знижує ймовірність госпіталізації на 81,3%

Ці дані аналітик розрахував на 1 млн населення у різних вікових групах.

За період 7−24 жовтня в середньому щодня госпіталізували 129 невакцинованих осіб на 1 млн населення України. Вакцинованих першою дозою в середньому госпіталізували 69 осіб на 1 млн, другою — 24 на 1 млн в середньому.

Відчуйте різницю: 129 не вакцинованих проти 24 вакцинованих 2 дозами. Якби були дані про 14 днів після другого щеплення, дані були б ще краще. Але все одно: 81% захист від госпіталізації. Це відмінний результат. І це ще треба зробити поправку на розумово обдарованих, які купили сертифікати, — написав Істрєбін.

Він також перерахував дані для дорослого населення України (18+ років), адже щеплювати дітей і підлітків в Україні поки не дозволили.

Захист від госпіталізації після першої дози у такому випадку становить 57,7%, після другої дози — 85%.