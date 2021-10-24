Відмову українців від вакцинації прокоментувала епідеміолог

Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n162070-vidmovu-ukrayinciv-vid-vakcynaciyi-prokomentuvala-epidemiolog.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак низькими темпами. Восени розпочався новий спалах, тисячі людей опинилися в лікарнях.

Однією з причин ускладнень коронавірусу є відсутність щеплення. Епідеміолог Тетяна Чумаченко вважає, що не можна притягувати до побічного ефекту від вакцини всі збої зі здоров’ям, які виникають в українців після щеплення, повідомляє «Україна 24».

Не можна говорити, що після вакцинації стільки-то людей померло. До коронавірусу люди вмирали щодня з різних причин і зараз продовжують. Коли йде масова вакцинація, безумовно, йде нашарування всіх негативних подій зі здоров’ям людей. Люди починають робити неправильні висновки, — сказала експерт.

За її словами, всі ускладнення протягом 30 днів після вакцинації офіційно реєструються та розслідуються. Чумаченко нагадала українцям, що люди змогли перемогти низку хвороб саме шляхом вакцинації.

Якщо в людини підвищилася температура після вакцинації, то це не обов’язково через щеплення. Наприклад, людина щось з’їла недоброякісне, у неї розвинулася кишкова інфекція та підвищилася температура. Тому хотілося б, щоб ті, хто так емоційно висловлюються про шкоду вакцинації, несли відповідальність за свої слова, — зазначила епідеміолог.

Вона також розповіла, що коронавірус SARS-CoV-2 може «запустити» в організмі низку патологій, які могли б і не розвинутися без інфікування.

Це щастя, що придумали такі ефективні вакцини, що майже 7 млрд доз було введено у світі. Про що ще думати? Люди зберігають своє життя і здоров’я. Чому українці не хочуть цьому слідувати? Занадто мало у нас на сьогодні щеплених для того, щоб говорити про те, що ми подолали цю пандемію, — підкреслила експерт.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, зафіксовано ще 20 тис. 791 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них — 1 тис. 533 дитини та 237 медпрацівників). Впродовж 23 жовтня госпіталізували 5 тис. 924 особи. Померли за добу 386 хворих, одужали — 6 тис. 81 особа.

Джерело: «Україна 24»