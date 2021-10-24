Скільки разів можна захворіти на коронавірус, розповіли експерти

https://racurs.ua/ua/n162064-skilky-raziv-mojna-zahvority-na-koronavirus-rozpovily-eksperty.html

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Коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи як дорослих, так і дітей. До недавнього часу повторне зараження COVID-19 вважалася рідкісним явищем.

Однак нові штами стали частіше заражати людей коронавірусом повторно. Без вакцинації та противірусних заходів люди піддаються ризику зараження COVID-19 кожні три місяці. Про це пише The Guardian.

У 2020 році реінфекція коронавірусом траплялася вкрай рідко. Однак пізніше вчені виявили, що імунітет, набутий після зараження, згодом слабшає.

Дослідження показало, що люди молодше 65 років, які перехворіли на COVID-19, були на 80% захищені від повторного зараження протягом шести місяців. Водночас літні пацієнти від повторного зараження були захищені тільки на 47%.

Експерти вважають, що повторні випадки захворювання пов’язані з появою нових штамів. Вони, як правило, стійкіші до імунної відповіді та знижують ефективність вакцин.

Вчені виявили близько 300 рецидивів інфекції COVID-19 з 20 тис. позитивних аналізів. За словами лікарів, в середньому людина може заразитися COVID-19 до трьох разів. Зазвичай між першим і новим зараженням проходить близько шести місяців.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне. Коронавірус продовжить існувати, створюючи нові штами. Наразі світу необхідно, щоб 80−85% його населення було вакциновано від COVID-19.

Джерело: The Guardian