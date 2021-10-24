Карпати та окупований Крим засипало снігом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162063-karpaty-ta-okupovanyy-krym-zasypalo-snigom-foto-video.htmlРакурс
Погода в Україні наприкінці жовтня погіршилася у багатьох областях. У неділю, 24 жовтня, у Криму та Карпатах випав сніг.
Станом на 10.40 на горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря склала 6° з позначкою мінус, вітер південно-західний 3 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
Окрім того, сніг випав в окупованому Криму. Очевидці діляться відповідними фото та відео в соціальних мережах.
На плато кримської гори Ай-Петрі температура повітря становить 6° тепла. Сніг уже покрив дахи будівель і дерева, місцями навіть ліг на землю.
Нагадаємо, погода в Україні здивувала заморозками та першим снігом у вересні. Цього разу він випав у Чернівецькій області, вкривши гору Томнатик.