Карпати та окупований Крим засипало снігом

https://racurs.ua/ua/n162063-karpaty-ta-okupovanyy-krym-zasypalo-snigom-foto-video.html

Ракурс

Погода в Україні наприкінці жовтня погіршилася у багатьох областях. У неділю, 24 жовтня, у Криму та Карпатах випав сніг.

Станом на 10.40 на горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря склала 6° з позначкою мінус, вітер південно-західний 3 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

Окрім того, сніг випав в окупованому Криму. Очевидці діляться відповідними фото та відео в соціальних мережах.

На плато кримської гори Ай-Петрі температура повітря становить 6° тепла. Сніг уже покрив дахи будівель і дерева, місцями навіть ліг на землю.

Нагадаємо, погода в Україні здивувала заморозками та першим снігом у вересні. Цього разу він випав у Чернівецькій області, вкривши гору Томнатик.