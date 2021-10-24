Карпаты и оккупированный Крым засыпало снегом

https://racurs.ua/n162063-karpaty-i-okkupirovannyy-krym-zasypalo-snegom-foto.html

Ракурс

Погода в Украине в конце октября ухудшилась во многих областях. В воскресенье, 24 октября, в Крыму и Карпатах выпал снег.

По состоянию на 10.40 на горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха составила 6° с отметкой минус, ветер юго-западный 3 м/с. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Кроме того, снег выпал в оккупированном Крыму. Очевидцы делятся соответствующими фото и видео в социальных сетях.

На плато крымской горы Ай-Петри температура воздуха составляет 6° тепла. Снег уже покрыл крыши зданий и деревья, местами даже лег на землю.

Напомним, погода в Украине удивила заморозками и первым снегом в сентябре. На этот раз он выпал в Черновицкой области, покрыв гору Томнатик.