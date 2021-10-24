В Украине 25 октября осадков не ожидается

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Ракурс

Погода в Украине 25 октября ожидается без осадков, переменная облачность.

Ночью и утром в западных областях местами возможен туман. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 0…-5°, на остальной территории — 0…+5° тепла. Днем ожидается +6…+11°, на Закарпатье и Прикарпатье — до +13° тепла.

Погода в Киеве будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет ясной, без осадков. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +10…+12°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе 25 октября предусматривает переменную облачность без осадков. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +8…+10°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность и небольшой дождь ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +2…+4° ночью и +8…+10° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 октября будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo