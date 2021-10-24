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В Україні 25 жовтня опади не очікуються

Без опадів, місцями тумани — погода в Україні на 25 жовтня (КАРТА)

24 жов 2021, 14:59
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Погода в Україні 25 жовтня очікується без опадів, мінлива хмарність.

Вночі та вранці у західних областях місцями можливий туман. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становитиме 0…-5°, на решті території — 0…+5° тепла. Вдень очікується +6…+11°, на Закарпатті та Прикарпатті — до +13° тепла.

Температура повітря в Європі о 15:00 25 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде ясною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Києві 25 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові також буде ясною, без опадів. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +10…+12°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові 25 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі 25 жовтня передбачає мінливу хмарність без опадів. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +8…+10°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі 25 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність та невеликий дощ вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +2…+4° вночі та +8…+10° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові 25 жовтня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 25 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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