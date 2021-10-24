Зловмисник забрав із каси АЗС понад 85 тис. грн, фото: Нацполіція

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У Києві громадянину іншої держави — раніше несудимому 45-річному чоловіку — повідомлено про підозру в пограбуванні АЗС, розташованої на проспекті Валерія Лобановського.

Підозрюваний раніше працював на цій станції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників АЗС, забрав із каси понад 85 тис. грн та втік.

Поліцейські, аналізуючи відео з камер спостереження, які зафіксували обставини нападу, звернули увагу, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчила його впевнена поведінка під час скоєння злочину.

Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси 85 тис. 500 грн і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили, — зазначив начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За вчинення розбою (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу) йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.