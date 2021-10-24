Злоумышленник забрал из кассы АЗС более 85 тыс. грн, фото: Нацполиция

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В Киеве гражданину другого государства — ранее несудимому 45-летнему мужчине — сообщено о подозрении в ограблении АЗС, расположенной на проспекте Валерия Лобановского.

Подозреваемый ранее работал на этой станции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленник забрызгал слезоточивым газом лица работников АЗС, забрал из кассы более 85 тыс. грн и скрылся.

Полицейские, анализируя видео с камер наблюдения, которые зафиксировали обстоятельства нападения, обратили внимание, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствовала его уверенное поведение во время совершения преступления.

Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лицо, ударил кассира и забрал из кассы 85 тыс. 500 грн и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили, — отметил начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение разбоя (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса) ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.