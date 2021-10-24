Шедевры Пикассо продали с аукциона в Лас-Вегасе, фото: SOTHEBY'S/MGM RESORTS

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Ракурс

В США на аукционе почти за 110 млн долл. продали 11 шедевров Пикассо, которые более 20 лет выставлялись в ресторане Picasso, расположенном в отеле Bellagio в Лас-Вегасе.

Коллекция охватывает более 50 лет творчества художника, ее более 20 лет назад начал собирать американский магнат игорного бизнеса Стив Винн, бывший владелец отеля Bellagio, сообщает BBC.

Самым дорогим из проданных картин стала «Женщина в красно-оранжевом берете» 1938 года, на которой изображена муза Пикассо Мари-Тереза Вальтер. Картину продали за 40,5 млн долл., хотя ожидалось, что ее стоимость составит от 20 до 30 млн долл.

Еще один шедевр — масштабный портрет 1959 года под названием Homme et Enfant («Человек и дитя») — продали за 24,4 млн долл.

В продажу также был включен Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs («Натюрморт с корзиной фруктов и цветами»), который Пикассо нарисовал во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Эту картину продали за 16,6 млн долл.

Рекорд для картин Пикассо составляет 179,4 млн дол., которые были отданы за его картину «Алжирские женщины» в 2015 году.

Источник: BBC