Шедеври Пікассо продали з аукціону у Лас-Вегасі, фото: SOTHEBY'S/MGM RESORTS

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Ракурс

У США на аукціоні за майже 110 млн дол. продали 11 шедеврів Пікассо, які понад 20 років виставлялися в ресторані Picasso, розташованому в готелі Bellagio у Лас-Вегасі.

Колекція охоплює понад 50 років творчості художника, її понад 20 років тому почав збирати американський магнат грального бізнесу Стів Вінн, колишній власник готелю Bellagio, повідомляє BBC.

Найдорожчою з проданих картин стала «Жінка в червоно-помаранчевому береті» 1938 року, на якій зображена муза Пікассо Марі-Тереза Вальтер. Картину продали за 40,5 млн дол., хоча очікувалося, що її вартість складе від 20 до 30 млн дол.

Ще один шедевр — масштабний портрет 1959 року під назвою Homme et Enfant («Людина і дитина») — продали за 24,4 млн дол.

У продаж також були включені Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs («Натюрморт з кошиком фруктів і квітами»), який Пікассо намалював під час нацистської окупації Парижа в 1942 році. Цю картину продали за 16,6 млн дол.

Рекорд для картин Пікассо становить 179,4 млн дол., які були заплачені за його картину «Алжирські жінки» у 2015 році.

Джерело: BBC