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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ
Коронавірус в Україні — у МОЗ назвали області з найбільшою смертністюhttps://racurs.ua/ua/n162059-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-nazvaly-oblasti-z-naybilshou-smertnistu.htmlРакурс
Коронавірусна хвороба COVID-19 продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 23 жовтня, загалом було зафіксовано 386 летальних випадків серед хворих на COVID-19.
У двох областях — Дніпропетровській та Запорізькій — добова кількість померлих перевищила 50. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Найбільшу кількість летальних випадків за добу зафіксовано у таких регіонах України:
- Дніпропетровській області — 56 померлих;
- Запорізькій області — 50 померлих;
- Одеській області — 32 померлих;
- Києві — 27 померлих;
- Житомирі — 24 померлих;
- Донецьку — 23 померлих.
Також на Дніпропетровщині зафіксовано найбільшу за добу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус — 2 тис. 211, в той час як у Запорізькій області цей показник значно нижчий — 1 тис. 61.
Найменшу кількість випадків коронавірусу за добу зафіксували у Кіровоградській області — 163 особи. У цьому регіоні за результатами 23 жовтня також зафіксовано найменшу кількість померлих від COVID-19 за добу — двоє осіб.
Всього коронавірус забрав життя вже 63 тис. 872 українців, найбільше у Києві (5 тис. 873 випадки) та Дніпропетровській області (5 тис. 488 випадків).
Нагадаємо, наразі лише чотири області України перебувають у «жовтій» зоні.
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