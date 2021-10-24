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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

Коронавірус в Україні — у МОЗ назвали області з найбільшою смертністю

24 жов 2021, 13:11
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Коронавірусна хвороба COVID-19 продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 23 жовтня, загалом було зафіксовано 386 летальних випадків серед хворих на COVID-19.

У двох областях — Дніпропетровській та Запорізькій — добова кількість померлих перевищила 50. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Найбільшу кількість летальних випадків за добу зафіксовано у таких регіонах України:

  • Дніпропетровській області — 56 померлих;
  • Запорізькій області — 50 померлих;
  • Одеській області — 32 померлих;
  • Києві — 27 померлих;
  • Житомирі — 24 померлих;
  • Донецьку — 23 померлих.

Також на Дніпропетровщині зафіксовано найбільшу за добу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус — 2 тис. 211, в той час як у Запорізькій області цей показник значно нижчий — 1 тис. 61.

Найменшу кількість випадків коронавірусу за добу зафіксували у Кіровоградській області — 163 особи. У цьому регіоні за результатами 23 жовтня також зафіксовано найменшу кількість померлих від COVID-19 за добу — двоє осіб.

Всього коронавірус забрав життя вже 63 тис. 872 українців, найбільше у Києві (5 тис. 873 випадки) та Дніпропетровській області (5 тис. 488 випадків).


Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, наразі лише чотири області України перебувають у «жовтій» зоні.

Джерело: Ракурс


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