В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162059-koronavirus-v-ukrayini-u-moz-nazvaly-oblasti-z-naybilshou-smertnistu.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 23 жовтня, загалом було зафіксовано 386 летальних випадків серед хворих на COVID-19.

У двох областях — Дніпропетровській та Запорізькій — добова кількість померлих перевищила 50. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Найбільшу кількість летальних випадків за добу зафіксовано у таких регіонах України:

Дніпропетровській області — 56 померлих;

Запорізькій області — 50 померлих;

Одеській області — 32 померлих;

Києві — 27 померлих;

Житомирі — 24 померлих;

Донецьку — 23 померлих.

Також на Дніпропетровщині зафіксовано найбільшу за добу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус — 2 тис. 211, в той час як у Запорізькій області цей показник значно нижчий — 1 тис. 61.

Найменшу кількість випадків коронавірусу за добу зафіксували у Кіровоградській області — 163 особи. У цьому регіоні за результатами 23 жовтня також зафіксовано найменшу кількість померлих від COVID-19 за добу — двоє осіб.

Всього коронавірус забрав життя вже 63 тис. 872 українців, найбільше у Києві (5 тис. 873 випадки) та Дніпропетровській області (5 тис. 488 випадків).

Нагадаємо, наразі лише чотири області України перебувають у «жовтій» зоні.