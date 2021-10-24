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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

Коронавирус в Украине — в Минздраве назвали области с наибольшей смертностью

24 окт 2021, 13:11
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Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает уносить жизни украинцев. За прошедшие сутки, 23 октября, всего были зафиксированы 386 летальных случаев среди больных COVID-19.

В двух областях — Днепропетровской и Запорожской — суточное количество умерших превысило 50. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество летальных случаев за сутки зафиксировано в таких регионах Украины:

  • Днепропетровской области — 56 умерших;
  • Запорожской области — 50 умерших;
  • Одесской области — 32 умерших;
  • Киеве — 27 умерших;
  • Житомире — 24 умерших
  • Донецке — 23 умерших.

Также на Днепропетровщине зафиксировали наибольшее за сутки количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус — 2 тыс. 211, в то время как в Запорожской области этот показатель значительно ниже — 1 тыс. 61.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Кировоградской области — 163 человека. В этом регионе за результаты 23 октября также зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 за сутки — двое человек.

Всего коронавирус унес жизни уже 63 тыс. 872 украинцев, больше всего в Киеве (5 тыс. 873 случая) и Днепропетровской области (5 тыс. 488 случаев).


Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в настоящее время только четыре области Украины находятся в «желтой» зоне.

Источник: Ракурс


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