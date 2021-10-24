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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Черниговский городской совет
В «желтой» зоне карантина — только четыре области (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162055-v-jeltoy-zone-karantina-tolko-chetyre-oblasti-infografika.htmlРакурс
В Украине по состоянию на сегодня, 24 октября, только четыре области находятся в «желтой» карантинной зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В «желтой» зоне находятся:
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Полтавская область.
В более строгой «оранжевой» зоне расположились:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В наиболее строгой «красной» зоне в настоящее время шесть областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская,
- Сумская;
- Херсонская.
Стоит добавить, что с 26 октября по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Ровенской и Николаевской области вводится «красный» уровень эпидопасности.
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