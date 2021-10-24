Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Черниговский городской совет

В «желтой» зоне карантина — только четыре области (ИНФОГРАФИКА)

24 окт 2021, 10:50
999

В Украине по состоянию на сегодня, 24 октября, только четыре области находятся в «желтой» карантинной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне находятся:

  • Винницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Кировоградская область;
  • Полтавская область.

В более строгой «оранжевой» зоне расположились:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В наиболее строгой «красной» зоне в настоящее время шесть областей:


  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Одесская,
  • Сумская;
  • Херсонская.

Стоит добавить, что с 26 октября по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Ровенской и Николаевской области вводится «красный» уровень эпидопасности.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров