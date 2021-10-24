В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Черниговский городской совет

https://racurs.ua/n162055-v-jeltoy-zone-karantina-tolko-chetyre-oblasti-infografika.html

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В Украине по состоянию на сегодня, 24 октября, только четыре области находятся в «желтой» карантинной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне находятся:

Винницкая область;

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Полтавская область.

В более строгой «оранжевой» зоне расположились:

Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В наиболее строгой «красной» зоне в настоящее время шесть областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская,

Сумская;

Херсонская.

Стоит добавить, что с 26 октября по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Ровенской и Николаевской области вводится «красный» уровень эпидопасности.