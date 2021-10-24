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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 украинцев (ИНФОГРАФИКА)

24 окт 2021, 08:57
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В Украине за минувшие сутки, 23 октября, зафиксировали еще 20 тыс. 791 случай коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 1 тыс. 533 ребенка и 237 медработников).

В течение 23 октября госпитализировали 5 тыс. 924 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли за сутки 386 больных, выздоровели — 6 тыс. 81 человек.

За сутки проедены 110 тыс. 224 тестирований на коронавирус.

Прививки от коронавируса за сутки получили 177 тыс. 730 человек, из них:

  • одну дозу получили 129 тыс. 530 человек:
  • две дозы (полностью иммунизированы) — 48 тыс. 200 человек.

В целом привиты уже 8 млн 890 тыс. 454 человека, из них две дозы получили 6 млн 963 тыс. 577 человек.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:


  • заболели 2 млн 769 тыс. 405 человек;
  • выздоровели 2 млн 375 тыс. 776 пациентов;
  • умерли 63 тыс. 872 больных.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Напомним, Минздрав недавно согласовал увеличение перечня профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Источник: Ракурс


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