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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав
Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162052-koronavirus-za-sutki-unes-jizni-pochti-400-ukraincev-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 23 октября, зафиксировали еще 20 тыс. 791 случай коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 1 тыс. 533 ребенка и 237 медработников).
В течение 23 октября госпитализировали 5 тыс. 924 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Умерли за сутки 386 больных, выздоровели — 6 тыс. 81 человек.
За сутки проедены 110 тыс. 224 тестирований на коронавирус.
Прививки от коронавируса за сутки получили 177 тыс. 730 человек, из них:
- одну дозу получили 129 тыс. 530 человек:
- две дозы (полностью иммунизированы) — 48 тыс. 200 человек.
В целом привиты уже 8 млн 890 тыс. 454 человека, из них две дозы получили 6 млн 963 тыс. 577 человек.
За все время эпидемии COVID-19 в Украине:
- заболели 2 млн 769 тыс. 405 человек;
- выздоровели 2 млн 375 тыс. 776 пациентов;
- умерли 63 тыс. 872 больных.
Напомним, Минздрав недавно согласовал увеличение перечня профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.
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