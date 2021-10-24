Во время драки на поле, скриншот видео

https://racurs.ua/n162051-futbolnyy-match-ukrainskih-klubov-zavershilsya-drakoy-video.html

Ракурс

Футбольный матч 15-го тура группы «Б» второй лиги Украины «Сумы» — «Перемога», который состоялся 23 октября, не доиграли за массовой драки, вспыхнувшей на последних минутах поединка.

Драка началась, когда гости — «Перемога» — на 90-й минуте матча забила победный гол, сообщает агентство «Укринформ».

Драка сначала началась на боковой линии, а затем продолжилась на поле. В ход пошел слезоточивый газ.

В результате игроки «Перемоги» были вынуждены спешно скрыться в подтрибунных помещениях.

Болельщики ФК «Сумы» устроили тотальный беспорядок: выбежали на поле, пытались сорвать игру и начали драку, — говорится на странице «Перемоги» в соцсети Фейсбук. — Они применили физическую силу, используя газовые баллончики в сторону официальных представителей нашего клуба, которые находились на скамейке запасных: футболистов, тренерского штаба и администрации. Пара правоохранителей, присутствовавших на матче, этому помешать не смогли.

В клубе считают, что ответственность за этот инцидент полностью лежит на ФК «Сумы», а также ПФЛ и УАФ, которые «сделали возможным подобный хаос в матче профессиональной лиги».

Как видим, эти структуры никак не контролируют ситуацию в украинском чемпионате. Потому что матчи проводят команды, которые не соответствуют требованиям Второй лиги, — считают в «Перемоге».

В то же время представители ультрас ФК «Сумы» утверждают, что инициатором драки стал президент «Перемоги». На своей странице в соцсети Instagram они пожаловались, что с его стороны звучали многочисленные оскорбления, и опубликовали видео, призванное подтвердить их версию причин конфликта.

ФК «Перемога» уже успела наврать с три короба и перепутать все причинно-следственные связи. В данном видео четко слышны возгласы президента их клуба в нашу сторону, — говорится в заявлении сумских ультрас. — Также очевидно, что кто-то очень похожий на почетного президента ФК «Перемога» намеревался использовать оружие.

Матч был остановлен главным арбитром на 90-й минуте матча. Команды на поле уже не вернулись, а в протоколе было указано, что «Перемога» одержала победу со счетом 2:1.

«Сумы» занимают последнее место в группе «Б», в то время как «Перемога» расположилась на пятой строчке.

Источник: «Укринформ»