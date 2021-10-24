Під час бійки на полі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162051-futbolnyy-match-ukrayinskyh-klubiv-zavershyvsya-biykou-video.html

Ракурс

Футбольний матч 15-го туру групи «Б» Другої ліги України «Суми» — «Перемога», який відбувся 23 жовтня, не дограли через масову бійку, що спалахнула на останніх хвилинах поєдинку.

Бійка розпочалася, коли гості — «Перемога» — на 90-й хвилині матчу забила переможний гол, повідомляє агентство «Укрінформ».

Бійка спочатку розпочалася на боковій лінії, а згодом продовжилася на полі. У хід пішов сльозогінний газ.

В результаті гравці «Перемоги» були змушені спішно сховатися у підтрибунних приміщеннях.

Уболівальники ФК «Суми» влаштували тотальний безлад: вибігли на поле, намагалися зірвати гру і почали бійку, — стверджується на сторінці «Перемоги» у соцмережі Фейсбук. — Вони застосували фізичну силу, використовуючи газові балончики в сторону офіційних представників нашого клубу, які перебували на лаві запасних: футболістів, тренерського штабу і адміністрації. Пара правоохоронців, які були присутні на матчі, цьому перешкодити не змогли.

У клубі вважають, що відповідальність за цей інцидент повністю лежить на ФК «Суми», а також ПФЛ і УАФ, які «зробили можливим подібний хаос у матчі професійної ліги».

Як бачимо, ці структури жодним чином не контролюють ситуацію в українському Чемпіонаті. Тому що матчі проводять команди, які не відповідають вимогам Другої ліги, — вважають у «Перемозі».

Водночас представники ультрас ФК «Суми» стверджують, що ініціатором бійки став президент «Перемоги». На своїй сторінці в соцмережі Instagram вони поскаржилися, що з його боку лунали численні образи, й опублікували відео, покликане підтвердити їхню версію причин конфлікту.

ФК «Перемога» вже встигла набрехати з три короби та переплутати всі причинно-наслідкові зв’язки. У даному відео чітко чутно вигуки президента їх клуба у наш бік, — йдеться в заяві сумських ультрас. — Також очевидно, що хтось дуже схожий на почесного президента ФК «Перемога» мав намір використати зброю.

Матч був зупинений головним арбітром на 90-й хвилині матчу. Команди на поле вже не повернулися, а в протоколі було вказано, що «Перемога» здобула перемогу з рахунком 2:1.

«Суми» займають останнє місце в групі «Б», в той час як «Перемога» розташувалася на п’ятій сходинці.

Джерело: «Укрінформ»