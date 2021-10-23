24 жовтня свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162050-24-jovtnya-yake-svyato-i-u-kogo-den-angela.html

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Свято завтра — 24 жовтня — день пам’яті апостола Філіпа, день Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Всесвітній день інформації про розвиток.

Апостол Філіп походив із Кесарії Палестинської. Учні Ісуса Христа обрали його в число дияконів слідом за святим Стефаном. Коли почалися гоніння на християн, Стефан загинув, а Філіп залишив Єрусалим і прийшов в одне із самарійських міст, де почав проповідувати свою віру. Апостол не тільки розповідав про Христа, але і творив чудеса, виганяв нечистих духів, зціляв хворих і немічних. Завдяки цьому багато язичників увірували в Христа.

Відомо, що у Філіпа було чотири дочки, також вірні християнки. Дівчата мали пророчий дар, а одна з них, Ерміонія, знала лікарське мистецтво і вміла лікувати людей. За переказами, своє життя Філіп закінчив у місті Трал, де служив єпископом.

Також у цей день «народилася» ООН. 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об'єднаних Націй. Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням.

Метою Всесвітнього дня інформації про розвиток є залучення уваги світової спільноти до проблем розвитку та до необхідності зміцнення міжнародного співробітництва в цілях їх вирішення. Асамблея висловила переконаність у тому, що поліпшення поширення інформації та мобілізація громадської думки, особливо серед молоді, з’явилися б важливим чинником для кращого усвідомлення проблем розвитку.

День ангела відзначають:

Олександр;

Анатолій;

Антон;

Зінаїда;

Філіп.

Народні прикмети на 24 жовтня: