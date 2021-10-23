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Праздник. Фото: Istock
24 октября — какой праздник отмечают и у кого день ангелаhttps://racurs.ua/n162050-24-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.htmlРакурс
Праздник завтра — 24 октября — день памяти апостола Филиппа, день Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирный день информации о развитии.
Апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп оставил Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.
Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верные христианки. Девушки имели пророческий дар, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп закончил в городе Трал, где служил епископом.
Также в этот день «родилась» ООН. 24 октября 1945 года, после того, как большинство государств-основателей ратифицировали договор о создании всемирного органа, была официально создана Организация Объединенных Наций. Традиционно в этот день во всем мире проводятся встречи, дискуссии и выставки, посвященные целям Организации и ее достижениям.
Целью Всемирного дня информации о развитии является привлечение внимания мирового сообщества к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, особенно среди молодежи, стали важным фактором для лучшего осознания проблем развития.
День ангела отмечают:
- Александр;
- Анатолий;
- Антон;
- Зинаида;
- Филипп.
Народные приметы на 24 октября:
- куры рано садятся на насест — надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будет холод;
- домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду;
- ясный месяц — предвестник мороза;
- ветер подул с северной стороны — к мощным холодам;
- белки, мыши и кроты запасают кормов больше, чем обычно, — к суровой зиме.
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