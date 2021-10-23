«Северный поток-2» могут запустить без сертификации. Фото: istock

https://racurs.ua/n162049-severnyy-potok-2-mogut-zapustit-bez-sertifikacii-minenergo.html

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«Северный поток-2», российский газопровод, могут запустить без сертификации по постановлению Европы.

На такой риск европейские страны могут пойти под давлением России, которая «давит» в кризисных ситуациях для достижения своих целей. Об этом сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью для «Радио Свобода».

Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет, — сказала Зеркаль.

Советник министра напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса. По ее словам, за первое полугодие текущего года «Газпром» заработал более 10 млрд.

Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот perfect storm (идеальный шторм — ред.), который сейчас мы видим, использованный (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным очень хорошо, — добавила представитель Минэнерго.



Напомним, ранее мы сообщали, что «Северный поток-2», российский газопровод, который построили в обход Украины, получил разрешение на запуск от Дании. Датское энергетическое агентство заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации. Таким образом в агентстве не возражали против введения газопровода в эксплуатацию.

Источник: Радио Свобода