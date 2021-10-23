Зеркаль. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n162049-pivnichnyy-potik-2-mojut-zapustyty-bez-sertyfikaciyi-minenergo.html

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«Північний потік-2», російський газогін, можуть запустити без сертифікації за ухвалою Європи.

На такий ризик європейські країни можуть піти під тиском Росії, яка «давить» у кризових ситуаціях для досягнення своїх цілей. Про це повідомила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, може бути, і ризикне, — сказала Зеркаль.

Радниця міністра нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи. За її словами, за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад 10 млрд.

Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей perfect storm (ідеальний шторм — ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом РФ Володимиром — ред.) Путіним дуже добре, — додала представник Міненерго.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Північний потік-2», російський газопровід, який побудували в обхід України, отримав дозвіл на запуск від Данії. Данське енергетичне агентство заявило, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, у тому числі ті, що стосуються сертифікації. Таки чином в агентстві не заперечували проти введення газогону в експлуатацію.

Джерело: Радіо Свобода