Заклад у Києві. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162048-zaklad-u-kyievi-zaproshuvav-ludey-bez-scheplen-i-masok-ta-distav-shtraf-foto.html

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У Києві ресторан оштрафували за недотримання карантинних вимог — заклад впускав всередину людей без масок і щеплень.

Про порушення повідомили самі кияни. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Порушення карантину зафіксували в ресторані Nebos на Малій Житомирській. Комісія встановила, що відвідувачі й персонал закладу не носять маски, у ресторані бракує маркування про дотримання соціальної дистанції, а в приміщенні не проводять прибирання та дезінфекцію поверхонь, немає температурного скринінгу серед відвідувачів і співробітників. Столи стояли на відстані менш ніж 1,5 метра й за ними сиділи понад чотири людини.

На сторінці закладу в Facebook повідомляється, що «нам неважливо, є у вас маска чи ні, вакциновані ви чи ні — ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров’я». Ресторан позиціює себе як «місце вільних людей».

Наразі в столиці діють обмеження помаранчевої зони, тому заклади мають дотримуватись маскового режиму й соціальної дистанції. Поліцейські склали протокол про адміністративне порушення за ч.1 ст. 43−4 КУпАП, власнику загрожує від 17 до 170 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Російська Федерація, Україна та Румунія.