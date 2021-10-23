«Червона» зона поповнилася ще двома областями. Фото: slovoidilo.ua

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Карантин в Україні буде жорсткішим ще в двох областях — наступного тижня «червону» зону поповнять два регіони.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджують у Рівненській та Миколаївській області з вівторка, 26 жовтня. Обмежувальні заходи почнуть діяти з опівночі. Відповідне рішення 23 жовтня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, в «червоній» карантинній зоні дозволено працювати продовольчим та ветеринарним магазинам, аптекам, банкам та автозаправним станціям. Заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. Не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри та інші розважальні заклади. Зачиненими будуть також непродовольчі ринки й магазини, спортзали, басейни й фітнес-центри.

Крім того, не дозволено проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів. Не дозволено працювати закладам культури, окрім історико-культурних заповідників.

Нагадаємо, станом на 23 жовтня шість областей України перебувають у «червоній» зоні карантину. Нещодавно «почервоніли» Сумська та Чернігівські області, а Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області потрапили до «червоної» зони 18 жовтня. Першою цієї осені в «червоній» зоні опинилася Херсонська область — там нові обмеження почали діяти ще з 15 жовтня.

«Жовтими» залишаються Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Всі інші регіони перебувають у «помаранчевій» зоні.