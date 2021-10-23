Саакашвілі зробили переливання крові в тюрмі. Фото: liga.net

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Михайлу Саакашвілі, колишньому президентові Грузії, зробили переливання крові у в’язниці.

Така медична процедура знадобилася політику через погані результати аналізів, спричинені голодуванням. Захист Саакашвілі клопоче про його переведення до звичайної клініки за станом здоров’я. Про це заявив адвокат Саакашвілі Бека Басілая у коментарі «Суспільному».

Влада спочатку була готова, а потім зробила навпаки. Вони хочуть його перевести в тюремну лікарню, де знаходяться злочинці. Міша — головний символ боротьби з організованою злочинністю, — заявив він.

За словами особистого лікаря екс-президента Ніколоза Кіпшидзе, зробити переливання крові політику вирішили після того, як один із параметрів в аналізі крові був змінений. Проводилася ця процедура «в польових умовах». Медик наголошує, що лікувати його клієнта необхідно в цивільній лікарні, а не в тюремному медичному блоці.

Зазначається, що в суботу, 23 жовтня, стан Саакашвілі стабілізувався й кризу вдалося подолати.

Він у кращому стані, ніж був, але завтра йому може стати гірше, — цитує лікаря «Грузія online».



Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка після прибуття Саакашвілі в Грузію зізналася в романтичних стосунках з політиком, заявила, що політику незабаром може знадобитися госпіталізація.

Джерела: «Суспільне», «Грузія online»