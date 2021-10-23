Мессі подарував Папі Римському футболку ПСЖ. Фото: globallookpress.com

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Ракурс

Папа Римський Франциск отримав футболку французького клубу «Парі Сен-Жермен» від аргентинського нападника Ліонель Мессі.

Форвард збірної Аргентини лишив на футболці власний автограф та напис «З великою любов’ю». Подарунок Понтифіку вручив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який приїхав до Ватикану з офіційним візитом. Про це повідомляє видання Telam.

Папа Римський зрадів подарунку й наголосив, що Мессі завжди може покластися на нього.

Дорогий брате, дякую Тобі за футболку, надіслану тобою, за відданість справі і твою простоту. Спасибі за стійкість. Залишайся таким же. Благослови тебе Бог, ти завжди можеш покластися на мене. Радий, що ти не зазнався, — звернувся він до футболіста.

Нагадаємо, під час щотижневої аудієнції Папи Римського у Ватикані трапився курйоз. Під час заходу, коли один зі священиків читав молитву, 10-річний хлопчик підійшов до понтифіка й став показувати на його головний убір.

Понтифік не зрозумів, що відбувається й почав з ним гратися, але виявилося, що дитина хотіла випросити у Папи пілеолус — його головний убір. У підсумку маленькому парафіянину дали таку ж шапочку.

Джерело: Telam