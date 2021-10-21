Скріншот відео VOA News

https://racurs.ua/ua/n161953-dytyna-perervala-audiienciu-u-papy-rymskogo-zarady-shapky-video.html

Ракурс

Папа Римський Франциск у Ватикані проводив щотижневу аудієнцію й під час неї трапився курйоз.

Під час заходу, коли один зі священиків читав молитву, 10-річний хлопчик підійшов до понтифіка й став показувати на його головний убір. Понтифік не зрозумів, що відбувається й почав з ним гратися. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі VOA News.

За мить стало зрозуміло, що дитина хотіла випросити у Папи Римського пілеолус — головний убір понтифіка. У підсумку маленькому парафіянину дали таку ж шапочку, як у Папи і він повернувся задоволеним до зали.

Нагадаємо, на початку вересня Папа Римський Франциск відправив 15 тис. ріжків морозива у дві в’язниці Риму — Регіни Коельо в центрі міста та Ребіббія, що на околиці. У такий спосіб Понтифік виказав підтримку в’язням у спекотній літній період в Італії.

Джерело: YouTube-канал VOA News