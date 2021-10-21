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Ракурс
Скріншот відео VOA News

Дитина перервала аудієнцію у Папи Римського заради шапки (ВІДЕО)

21 жов 2021, 15:27
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Папа Римський Франциск у Ватикані проводив щотижневу аудієнцію й під час неї трапився курйоз.

Під час заходу, коли один зі священиків читав молитву, 10-річний хлопчик підійшов до понтифіка й став показувати на його головний убір. Понтифік не зрозумів, що відбувається й почав з ним гратися. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі VOA News.

За мить стало зрозуміло, що дитина хотіла випросити у Папи Римського пілеолус — головний убір понтифіка. У підсумку маленькому парафіянину дали таку ж шапочку, як у Папи і він повернувся задоволеним до зали.


Нагадаємо, на початку вересня Папа Римський Франциск відправив 15 тис. ріжків морозива у дві в’язниці Риму — Регіни Коельо в центрі міста та Ребіббія, що на околиці. У такий спосіб Понтифік виказав підтримку в’язням у спекотній літній період в Італії.

Джерело: YouTube-канал VOA News

Джерело: Ракурс


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