Папа Римський врятував в’язнів від спеки ріжками морозива

Папа Римський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159856-papa-rymskyy-vryatuvav-v-yazniv-vid-speky-rijkamy-morozyva.html

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Папа Римський Франциск відправив 15 тис. ріжків морозива у дві в’язниці Риму.

У такий спосіб він виказав підтримку в спекотній літній період в Італії. Про це повідомляє видання Vatican News.

Морозиво поставлять до вʼязниці Регіни Коельо в центрі Риму і вʼязниці Ребіббія на околиці міста. Посилку з морозивом від імені Папи Римського доставив польський кардинал Конрад Краєвський. Він також відомий як «папський поручник» — до цього він створив медичні та купальні приміщення для бездомних.

Офіс Краєвського упродовж літа також відправив у медичний заклад на Мадагаскарі сканер компʼютерної томографії вартістю 600 тис. дол. і майже 2 млн євро коштів на поліпшення медичних установ у трьох неназваних африканських країнах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск звернувся із закликом до світу робити щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19. На його переконання, вакцини можуть покласти край пандемії.

Джерело: Vatican News