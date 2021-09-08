Зеленський відвідає Нью-Йорк

https://racurs.ua/ua/n159855-zelenskyy-vidvidaie-nu-york.html

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Володимир Зеленський, президент України, планує здійснити ще одну поїздку до Нью-Йорка — на загальні дебати і засідання високого рівня 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яке відбудеться наприкінці вересня.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, пише «Укрінформ».

Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше, — зазначив він у відповідь на запитання щодо участі Зеленського в Генасамблеї ООН.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї ООН відбудуться 21−27 вересня.

Нагадаємо, торік у вересні Зеленський в режимі відеозвернення взяв участь у дебатах на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Через пандемію COVID-19 у 2020 році звернення глав держав і урядів відбувалося у віртуальному форматі.

Тоді президент України частину промови присвятив українським проблемам — Донбасу та Криму. Кримське питання Зеленський назвав «раною в центрі Європи». Тоді він запросив ООН долучитися до «Кримської платформи». Зеленський також розкритикував ООН за те, що її система «давати збій». Президент заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане виведення проросійських збройних формувань з Донбасу, а також повернення контролю над держкордоном України.