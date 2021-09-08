Арахамія. Фото: ніквести

https://racurs.ua/ua/n159854-arahamiya-z-iermakom-planuut-voyaj-v-afiny-foto-lystuvannya.html

Ракурс

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній раді, запропонував очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку програму поїздки до Греції.

В Афінах політики планували провести зустрічі на рівні держав. Відповідне листування потрапило в об'єктив кореспондент «Букв».

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п’ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії. Плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

Пропонує такий формат: у п’ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось із цих… Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня, — ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу, — ред.) якраз роз’їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день, — написав Арахамія.

Натомість Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народного депутата зі «Слуги народу» Анну Колісник впіймали на телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради. Переписуючись з абонентом на ім’я «Стас» вона заявила, що «треба валити з цієї країни».

Джерело: Букви