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Ракурс
Арахамія. Фото: ніквести

Арахамія з Єрмаком планують «вояж» в Афіни — фото листування

8 вер 2021, 15:23
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Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній раді, запропонував очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку програму поїздки до Греції.

В Афінах політики планували провести зустрічі на рівні держав. Відповідне листування потрапило в об'єктив кореспондент «Букв».

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п’ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії. Плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

Пропонує такий формат: у п’ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось із цих… Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня, — ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу, — ред.) якраз роз’їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день, — написав Арахамія.

Натомість Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

Листування. Фото: Букви

Листування. Фото: Букви


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народного депутата зі «Слуги народу» Анну Колісник впіймали на телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради. Переписуючись з абонентом на ім’я «Стас» вона заявила, що «треба валити з цієї країни».

Джерело: Букви

Джерело: Ракурс


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