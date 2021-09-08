Арахамия. Фото: Никвести

https://racurs.ua/n159854-arahamiya-s-ermakom-planiruut-voyaj-v-afiny-foto-perepiski.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде, предложил главе Офиса президента Андрею Ермаку программу поездки в Грецию.

В Афинах политики планировали провести встречи на уровне государств. Соответствующая переписка попала в объектив корреспондента «Букв».

В частности, Арахамия рассказал Ермаку о мероприятии, которое запланировано на пятницу. Отмечается, что оно пройдет на уровне глав государств и правительств Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании. Планированием поездки в Афины занимается Арахамия.

Предлагаем следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих… Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня, — ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия, — ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день, — написал Арахамия.

В то же время Ермак не ответил на предложение нардепа.

Напомним, ранее мы сообщали, что народного депутата из «Слуги народа» Анну Колесник поймали на телефонной переписке во время заседания Верховной Рады. Переписываясь с абонентом по имени «Стас» она заявила, что «надо валить из этой страны».

Источник: Буквы